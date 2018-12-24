Son Dakika Haberleri: Space X'in Roketi İlk Askeri Görevine Çıktı

Space X'in Roketi İlk Askeri Görevine Çıktı

1 saat önce

Bir haftalık gecikmeden sonra Elon Musk'ın SpaceX uzay şirketi, yeni bir GPS navigasyon teknolojisini başlatmayı amaçlayan Falcon 9 roketini uzaya fırlattı.

Space X'in Roketi İlk Askeri Görevine Çıktı, System.String[]
Bir haftalık gecikmeden sonra Elon Musk'ın SpaceX uzay şirketi, yeni bir GPS navigasyon teknolojisini başlatmayı amaçlayan Falcon 9 roketini uzaya fırlattı. Uydu, Space X'in ulusal güvenlik misyonunda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yerel saatle sabah 6'da Florida Cape Canaveral'deki uzay üssünden  havalanan roket, Global Konumlandırma Sistemini güncelleyecek olan ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil GPS III SV01 uydusunu taşıyor. GPS III sistemi mevcut teknolojiden daha hassas bir yapıya sahip, ayrıca daha uzun bir ömre sahip olacak şekilde tasarlandı. Fırlatmadan iki saat sonra, uydu roketten ayrılarak başarıyla yörüngeye oturdu. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:47 Kaynak: DHA

Elon Musk, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilanço Ağırlaşıyor! Endonezya'daki Tsunamide Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 281'e Yükseldi 25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın

Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:21:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Space X'in Roketi İlk Askeri Görevine Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]