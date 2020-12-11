Spacemag'in Uzaya Attığı Mesaj, Dünya'dan 11.102.107.065.940 Km Öteye Ulaştı! - Son Dakika

Konuş Dünyalı! İnternetle kimilerinden geç, kimilerinden erken tanıştım. Başlarda bir tuhaf geldi sonra zaman akıp geçti, epey alıştık varlığına ve 1998 yılında çok işime yaradı, daha sonraki yıllarda da faydasını görmediğim gün olmadı. Ne alaka diyorsunuz biliyorum. Şimdi internet olmasa nereden duyacaktık, nasıl paylaşacaktık bu çok ilginç, biraz da türünün tek örneği web sitesini?

Aranızda kaç kişi bundan haberdar bilmiyorum ama ben yeni öğrendim. Birileri uzaya kişisel mesaj yolluyor internet üzerinden! Gerçekten, saat başı, tıkır tıkır gidiyor mesajlar. Hatta mesajın Dünya'dan kaç km uzaklıkta olduğunu bile bildiriyorlar! Fazla bir para değil en az 2 Dolara uzaylılara yazı, resim, sesli mesaj hatta video gönderebiliyorsunuz.

Bir web sitesi üyelerinin mesajlarını uzaya, uzaylılara gönderiyor. Mesajların hepsi birbirinden ilginç! Her ne kadar bilim adamları cevap gelirse ne yaparız bilmiyoruz, hazır değiliz deseler de bu web sitesi adım atmış. Dünya yok olduktan sonra bile var olacak mesajlar sirkülasyona girmiş. İnanmazsanız bakın:

Mesajlar fotonlar (ışık parçacıkları )aracılığı ile gönderildiğinden ışık hızıyla hareket ediyorlar ve böylece bir mesaj bir saniye içinde Dünya'dan 186,282 mil uzaklığa varıyor. Bu da mesajın mesafesini nasıl hesapladıklarını açıklıyor.

Anladığım kadarıyla mesajınız kodlandıktan sonra uzaya huzme olarak geçiyor ve milyonlarca yıl burada dolaşmaya devam ediyor.

Aklıma gelen sorular eminim sizin de aklınızdan geçiyor!

Eğer bu mesajlar ellerine geçtiğinde ya bizi anlamazlarsa? dost değil düşman olarak görürlerse?

Ben bu yazıyı yazdım ya, Genel Yayın Yönetmenimiz Emre Ergül aradı. Meğer, Spacemag Türkiye benden hızlı davranmış. Eylül 2019'da Space Speak'e not yazıp göndermiş bile...

Spacemag Türkiye'nin o gün uzaya attığım esaj an itibariyle Dünya'dan tam 11.102.107.065.940 kilometre uzaklığa uzakmış! Mesaj da anlamlı: "Sabah şerifleriniz hayrolsun."