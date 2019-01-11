Son Dakika Haberleri: Spacex, 10 Haberleşme Uydusunu Yörüngeye Gönderdi

Spacex, 10 Haberleşme Uydusunu Yörüngeye Gönderdi

1 saat önce

LOS ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Iridium Uydu İletişim şirketine ait 10 haberleşme uydusunu yörüngeye fırlattı.

Spacex, 10 Haberleşme Uydusunu Yörüngeye Gönderdi, System.String[]
LOS ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Iridium Uydu İletişim şirketine ait 10 haberleşme uydusunu yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin taşıdığı uydular, California'dan Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Roket, uyduları yerleştirme görevini tamamladıktan sonra Pasifik'te bir deniz aracının üzerine indirildi.

SpaceX'in Iridium için gönderdiği bu son paketle, uydu iletişim şirketinin, yörüngede 75 yeni uydusu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi

Korkunç Töre Cinayeti! 16 Yaşındaki Kızını, Vahşi Arkadaşına Öldürttü İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:10:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spacex, 10 Haberleşme Uydusunu Yörüngeye Gönderdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]