Spacex, 10 Haberleşme Uydusunu Yörüngeye Gönderdi
1 saat önce
LOS ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Iridium Uydu İletişim şirketine ait 10 haberleşme uydusunu yörüngeye fırlattı.
LOS ABD
'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Iridium Uydu İletişim şirketine ait 10 haberleşme uydusunu yörüngeye fırlattı.
Falcon 9 roketinin taşıdığı uydular, California
'dan Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.
Roket, uyduları yerleştirme görevini tamamladıktan sonra Pasifik'te bir deniz aracının üzerine indirildi.
SpaceX'in Iridium için gönderdiği bu son paketle, uydu iletişim şirketinin, yörüngede 75 yeni uydusu oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:42 Kaynak: AA
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