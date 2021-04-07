- SpaceX, 60 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye başarılı şekilde yolladı - Son Dakika

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- SpaceX, 60 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye başarılı şekilde yolladı

FLORIDA - ABD merkezli SpaceX firması, üzerinde 60 adet Starlink internet uydusu taşıyan Falcon 9 roketi başarılı şekilde fırlattı. Fırlatmanın ardından Falcon 9'un iticileri ise başarılı şekilde yeryüzüne iniş gerçekleştirdi.

ABD merkezli SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. SpaceX, Falcon 9 ile 60 adet Starlink internet uydusunu daha yörüngeye yerleştirirken, rokete ait iticiler ise Cape Canaveral'a 400 mil uzaklıkta bulunan ve Atlantik Okyanusu'nda yer alan "Tabi ki seni hala seviyorum" adlı iniş pistine başarılı bir şekilde indi. Bu iniş ile Falcon iticisinin 79'uncu başarılı inişi olurken, Falcon 9'un ise 7'nci fırlatması ve inişi olduğu ifade edildi.

Falcon 9 sayesinde yörüngeye yerleştirilecek olan Starlink uyduları aracılığıyla tüm dünyadaki kullanıcılara yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı hedefleyen SpaceX tarafından yapılan açıklamada, bu servisin özellikle bağlantısı çok az olan veya hiç olmayan kırsal veya yerleşime uzak bölgelerdeki kişiler için faydalı olacağı kaydedildi.

SpaceX Dragon mühendisi Youmei Zhou canlı yayın sırasında yaptığı açıklamada, "Drone gezilerimiz bir futbol sahasına eşdeğer boyuttadır ve tam orada gördüğünüz iniş alanı yaklaşık 200 fite 150 fit. Bu, bir hokey pistinin iniş alanına sığması için yeterince büyük" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün gerçekleştirilen fırlatma, firmanın gelişmekte olan internet servisi için bu yıl içinde gerçekleştirdiği 10'nuncu, toplamda ise 24'üncü fırlatma olarak kayda geçti.

SpaceX, bin 440 Starlink uydusundan oluşan ilk aşamayı tamamlamak amacıyla bugüne kadar bin 300'den fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı.