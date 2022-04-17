SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika
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SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

17.04.2022 19:16

- SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.

- SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

NEW YORK - ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi'nin ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi için NROL-85 misyonu dahilinde California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.13'te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.

(SK-ABA-DK-Y)

SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Uzay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SpaceX, ABD'ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika
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