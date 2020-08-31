SpaceX Arjantin'e ait uyduyu uzaya gönderdi - Son Dakika

SpaceX Arjantin'e ait uyduyu uzaya gönderdi
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Fırlatma anları saniye saniye kaydedildi.
ABD'li ünlü gişirimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Arjantin'e ait olan yer gözlem uydusu 'Saocom-1B'yi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. Fırlatma ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yapıldı. Uydunun, petrol sızıntısı ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.
- Abd
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