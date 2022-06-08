SpaceX bu sefer başaramadı: NASA fırlatışı iptal oldu

SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na başlatmayı planladığı kargo uçuşu, Dragon kapsülündeki dev hata sonrasında iptal edildi. NASA'nın araştırmaları için ISS'e birtakım araçlar götürmeyi planlayan SpaceX, roket motorunda kritik sorunlar keşfettiğini söyledi.

SpaceX, Dragon kapsülünde sızıntı sorunları yaşıyor

NASA ve SpaceX arasındaki iş birliğinin son örneği olan CRS-25 adlı uçuş iptal edildi. Normal şartlarda 10 Haziran'da Falcon 9 roketiyle ISS'e gitmesi planlanan Dragon kapsülü, son kontrollerden geçemedi. SpaceX'in açıklamasına göre, itici gaz ve oksitleyici olarak kullanılan hidrazinde sorunlar yaşandı.

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Şirketten gelen açıklamada, Cargo Dragon uzay aracının izole bir bölgesinde hidrazin olduğu tespit edildi. Bu, Draco roket motoru sisteminde açık olabileceğini gösteriyor. Ancak raporda, itici gaz ve oksitleyicinin, izole bölgeden başarıyla boşaltıldığı belirtildi.

Dragon kapsülünde kullanılan Draco motoru, uzay aracının yörüngeye girerek manevra yapmasını mümkün kılıyor. İzole bölgede yaşanacak sızıntılar ise roketin manevra yapmasını engelleyebilir ve hatta patlamasına bile yol açabilir.

"Önümüzdeki inceleme ve testleri desteklemek için itici gaz ve oksitleyici boşaltıldı. Sorunların kesin kaynağı ve nedeni belirlendikten sonra, NASA ve SpaceX ekipleri yeni bir hedef fırlatma tarihi belirleyecek ve açıklayacak."

SpaceX, NASA'nın EMIT programı için kargo gönderecekti. Bu program, iklim değişikliğini takip etmeye yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturuyor. Ajans, Dünya'nın kurak bölgelerinden gelen mineral tozu incelemek ve çöllerden atmosferde taşınan tozun, Dünya üzerindeki etkilerini analiz etmek istiyor.

Ayrıca yeni fırlatış tarihi belirlenmemiş olsa da, ISS'te bulunan mühendisler Dragon'un yanaşmasına yardım etmek için eğitim alıyor. Bu isimler arasında NASA'dan Jessica Watkins ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Samantha Cristoforetti bulunuyor.

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