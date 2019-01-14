Son Dakika Haberleri: Spacex Çalışanlarının Yüzde 10'uyla Yollarını Ayıracak

Spacex Çalışanlarının Yüzde 10'uyla Yollarını Ayıracak

47 dakika önce

– ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin, toplam 6,000 kişi olan çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unun işine son verileceği ileri sürüldü.

Spacex Çalışanlarının Yüzde 10'uyla Yollarını Ayıracak, System.String[]
ABD'li girişimci  Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin, toplam 6,000 kişi olan çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unun işine son verileceği ileri sürüldü.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, maliyet azaltma yoluna gittiği bilinen SpaceX şirketinin Başkanı Gwynne Shotwell'in çalışanlara bir elektronik posta göndererek, şirketten ayrılmak isteyenlere iki aylık maaş ve çeşitli yan haklar tanınacağını belirtti.

SpaceX bu ay, 500 milyon dolarlık bir fonlama çalışmasına başladığı, 227 milyon dolarlık hisse satarken, kasasına .eşitli tahvillerle birlikte 273 milyon dolar koyduğunu açıklamıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, Ekonomi
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