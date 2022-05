SpaceX Crew-3 ekibi yuvaya döndü! - Son Dakika

11 Kasım 2021'de uzaya çıkan Crew-3 ekibi yaklaşık 6 aydır görevdeydi. SpaceX Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ekipte Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Matthias Maurer ile NASA'dan Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron yer alıyor.

Dört kişilik ekip çok sayıda bilimsel çalışma yaptıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamladı. 4 Mayıs'ta Crew Dragon Endurance uzay aracı ile dönüş yolculuğuna çıkan ekip, başarılı şekilde Dünya'ya iniş yaptı.

SpaceX Crew-3 ekibinden yeni açıklama

Crew-3 ekibindeki dört astronot Dünya'ya döndü!

Crew-3 ekibi dün akşam saatlerinde ABD'nin Florida kıyılarına başarılı bir şekilde inmeyi başardı. Bu anlar NASA'nın Twitter hesabından da paylaşıldı. Dragon Endurance uzay aracının paraşütle denize indiği gözler önüne serilirken, Shannon Walker'ın ismini taşıyan kurtarma aracı ile astronotlar kıyıya taşındı.

And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard: four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for the first crewed @SpaceX mission to the @Space_Station: pic.twitter.com/VDDXdsxkbH — NASA (@NASA) May 6, 2022

Crew-3'ün yuvaya dönüşü ile SpaceX ve NASA ISS'ye yapılan başka bir rutin insanlı uzay uçuşunu da tamamlamış oldu. SpaceX, Ticari Mürettebat Programı adı verilen bir girişimin parçası olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna periyodik olarak astronot göndermek için NASA ile anlaşmış durumda. Crew-3, SpaceX'in NASA için ISS'ye yaptığı üçüncü operasyon görevi olma özelliği taşıyor. Ayrıca şirket bu görev ile birlikte sekizinci kez uzaya astronot göndermiş oldu.

Crew-3 güvenle Dünya'ya dönmesinin ardından SpaceX ve NASA bir sonraki görevi için çalışmalara çoktan başladı. 27 Nisan'da, üç NASA astronotu ve Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı bir İtalyan astronot SpaceX'in Crew-4 misyonunun bir parçası olarak başka Crew Dragon ile ISS'ye doğru yola çıktı. Crew-3 astronotları, onları karşılamak ve ISS'yi tanımalarına yardımcı olmak için onları bekliyordu. Crew-4 astronotlarının sonbahara kadar ISS'de kalması planlanıyor.

