SpaceX'e ait uzay enkazları Avustralya'da boş araziye düştü - Son Dakika
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SpaceX'e ait uzay enkazları Avustralya'da boş araziye düştü

03.08.2022 23:21
SpaceX'e ait uzay enkazları Avustralya'da boş araziye düştü

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX'e ait 3 parça uzay enkazının Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan boş bir araziye düştüğü tespit edildi.

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX'e ait 3 parça uzay enkazının Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan boş bir araziye düştüğü tespit edildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çiftçi olan Mick Miners, arazisinin uzak bir köşesinde toprağa saplanmış büyük bir siyah nesne buldu. İlk başta nesneyi ölü bir ağaç sanan Miners, uzmanların nesneyi incelemesinin ardından uzaydan düştüğünü öğrendi. Miners'ın arazisinde yapılan incelemede başka noktalarda 2 nesne daha bulundu.

Avustralya Uzay Ajansı (ASA) tarafından yapılan açıklamada, uzaydan düşen nesnenin SpaceX kapsülüne ait olduğu ifade edildi. ASA, benzer nesneler ile karşılaşanları SpaceX tarafından kurulan bir enkaz yardım hattıyla iletişime geçmesini istedi. Nesneleri incelemesi için çağrılan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi olan Dr. Brad Tucker, "Bütün bunları yakından görmek çok heyecan vericiydi, daha önce hiç bu şekilde düşen bir uzay çöpü görmemiştim" dedi.

Uzay enkazlarının, Kasım 2020'de uzaya fırlatılan ve 9 Temmuz'da yeniden Dünya'ya dönen SpaceX Dragon uzay aracına ait olduğu düşünülüyor.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nde astrofizik Profesörü Don Pollacco ise, uzay enkazının karaya çarpmasının çok nadir olduğunu aktararak, her gün uzaydan Dünya'nın atmosferine nesnelerin girdiğini ve büyük çoğunluğunun okyanuslara düştüğünü ifade etti. Pollacco, uzaydan düşen nesneler sonucu bir kişinin yaralanma ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğunu belirterek, "İnsanların korkmasına gerek yok, vurulma ihtimali inanılmaz derecede düşük" dedi.

Uzaydan düşen bir nesne ile bir kişinin vurulduğuna dair tek vaka, 1997'de ABD'nin Oklahoma kentinde bir uzay enkazı parçasının omzuna düşmesinden yara almadan kurtulan Lottie Williams olarak kayıtlara geçti.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nin geçtiğimiz temmuz ayında yayınlandığı araştırmada, önümüzdeki on yıl içinde bir veya daha fazla insanın uzay enkazı tarafından öldürülme ihtimalinin yüzde 10 olduğunu ortaya koydu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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