SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti - Son Dakika
BBC

SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti

10.12.2020 12:17
SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti, System.String[]

ABD'li girişimci milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından tasarlanan Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti.

ABD'li girişimci, dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından tasarlanan Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti.

Musk, 50 metre boyundaki 16 katlı insansız roket SN8'in Texas'taki Boca Chica test sahasına inişinde alevler içinde kalmasına rağmen, sonuçtan memnun olduğunu ve istedikleri tüm verileri aldıklarını söyledi.

Elon Musk, 12,5 kilometre yüksekliğe ulaşması hedeflenen uzay aracının fırlatılmasından önce, Twitter'daki takipçilerini test sırasında aksilik yaşanabileceği konusunda uyarmıştı.

Musk, büyük umutlar bağladığı Starship'in SpaceX'in geleceği olduğunu söylüyor.

Mars'a yolculuk

Starship'in, yörüngeye insan ve kargo taşıması hedefleniyor. Ancak Musk bu aracın Ay ve Mars'a da yolculuk yapmasını hedefliyor.

Musk, testten sonraki Twitter mesajında "Mars, işte geliyoruz!" dedi.

Boca Chica Araştırma Geliştirme tesislerinde bir dizi ileri prototipler geliştirildi. SpaceX her prototipi başarısız oluncaya kadar deniyor. Zaman zaman bu araçlar infilak ediyor.

SN8, yüksek irtifa alt yörünge uçuşu için yapılan ilk girişimdi.

Testte aracın Dünya'nın yörüngesine yatay konumda girme koşulları test edildi. Aracın daha sonra yere dikey konumda inmesi planlanıyordu.

Bu hedeflerden çoğuna ulaşıldı. Sorunsuz bir şekilde fırlatılan araç planlanan yüksekliğe ulaştı ve yatay bir şekilde inişe geçti. Ancak araç dikey konuma geldikten sonra çok hızlı indi ve yere çarparak infilak etti.

Musk, yakıt tankındaki basıncın düşük olması nedeniyle iniş hızının yüksek olduğunu söyledi.





Raptor motorlar kullanıldı

Burun konisinin yanı sıra baş ve alt kısımlarındaki büyük kanatçıklarıyla (aerodinamik kumanda yüzeyleri) diğer prototiplerden farklı bir görünümü olan SN8'de SpaceX'in yeni geliştirdiği metanla çalışan üç Raptor motoru denendi.

Starship, geliştirme süreci tamamlandığında uzaya Super Heavy adlı itici roketle fırlatılacak.

28 Raptor motorunun kullanılacağı söylenen Super Heavy'nin 70 meganewton (yaklaşık 7.250 ton) itiş gücüne sahip olacağı belirtiliyor. Bu, Ay'a astronotların gönderildiği Apollo Saturn-5 roketinin itiş gücünün aşılması anlamına geliyor.

Yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanan Starship ve Super Heavy'nin toplam yüksekliği 118 metre olacak.

Musk, Haziran'da Starship'in, halihazırda uydu şirketleri, ABD Hava Kuvvetleri ve NASA için uçuşlar gerçekleştiren Falcon roketlerinin de ötesinde, bir numaralı önceliği olduğunu söylemişti.

SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti
SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti

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Son Dakika Dünya SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti - Son Dakika Dünya

BBC

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