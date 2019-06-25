Son Dakika Haberleri: SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı
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SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı

32 dakika önce

Amerikalı uzay teknolojileri firması SpaceX, 24 araştırma uydusunun bulunduğu en ağır roketini fırlattı.

SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı, System.String[]
Amerikalı uzay teknolojileri firması SpaceX, 24 araştırma uydusunun bulunduğu en ağır roketini fırlattı.

Falcon Heavy'nin gövdesinin yanlarındaki iki destekçi roket fırlatılıştan dakikalar sonra Cape Canaveral'e iniş yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:38 
Dünya
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