SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı
32 dakika önce
Amerikalı uzay teknolojileri firması SpaceX, 24 araştırma uydusunun bulunduğu en ağır roketini fırlattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:38
Amerikalı uzay teknolojileri firması SpaceX, 24 araştırma uydusunun bulunduğu en ağır roketini fırlattı.
Falcon Heavy'nin gövdesinin yanlarındaki iki destekçi roket fırlatılıştan dakikalar sonra Cape Canaveral'e iniş yaptı.
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