Son Dakika Haberleri: Spacex Falcon Heavy Roketinin Fırlatılışını Erteledi

Spacex Falcon Heavy Roketinin Fırlatılışını Erteledi

5 dakika önce

CAPE ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketinin fırlatılışını rüzgarlı hava nedeniyle erteledi.

Spacex Falcon Heavy Roketinin Fırlatılışını Erteledi, System.String[]
CAPE ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketinin fırlatılışını rüzgarlı hava nedeniyle erteledi.

SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece bir komünikasyon uydusuyla yörüngeye gönderilmesi planlanan Falcon Heavy roketinin fırlatılışının, şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

SpaceX'in Falcon Heavy'i bu gece fırlatmayı deneyeceği belirtildi.

Şirketin ilk kez geçen yıl uzaya başarıyla fırlattığı dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'nin 90 milyon dolarlık maliyetinin yanında 63,8 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklanmıştı.

Falcon Heavy'nin Tesla'nın Roadster model aracını yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:10 Kaynak: AA
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