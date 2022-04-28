SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Freedom" kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika

- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Freedom" kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

FLORIDA - ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in, "Crew-4" görevi çerçevesinde 4 astronotu taşıyan "Freedom" adlı kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan "Freedom" adlı kapsülü, uzay yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamladı. Dün yerel saatle 19.37'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Crew-4 görevi çerçevesinde Falcon-9 roketi ile fırlatılan kapsülün, rekor bir hızla 16 saatten az bir sürede ISS'ye ulaştığı açıklandı. Freedom adlı kapsülün ISS'ye eklemlendiği anlar kameralara yansırken, NASA'dan Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins ile Avrupa Uzay Ajansı Uzmanı Samantha Cristoforetti, ISS'ye sorunsuz bir şekilde ulaşmış oldu. Ekip, ISS'de 6 ay kalacak ve bilimsel çalışmalar yürütecek.