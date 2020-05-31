SpaceX'in ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşti - Son Dakika

SpaceX'in ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşti

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün ABD'nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden yapıldı.

SpaceX'in ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşti, System.String[]

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün ABD'nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden yapıldı.

Uzay aracının Çarşamba günü TSİ 23: 30'da fırlatılması planlanıyordu ancak kötü hava koşulları nedeniyle geri sayıma 16 dakika kala durdurulmuştu. Florida'da havanın yağışlı olması nedeniyle kalkış Cumartesi gününe ertelenmişti. İşte o uçuş bugün gerçekleşti. İki astronotuyla birlikte uzay aracı TSİ 22.22'de başarılı bir şekilde gönderildi. Uzay aracı 19 saatlik bir yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak.

Uzay aracındaki NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley 2000'de seçildi. Daha önce birlikte uzay görevine çıkmamış olan astronotlar yine aynı ekipten iki kadın astronotla evli ve birer erkek çocukları bulunuyor.

Bu uçuş neden önemli?

Bu uçuşla birlikte 9 yıl aradan sonra ABD topraklarından uzaya ilk insan taşıma misyonu gerçekleşmiş olacak. Bu sebeple uzaya insan taşıma yarışında Amerika'nın prestijini yeniden kazanmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca bir özel şirketin astronot taşıdığı ilk sefer olacak.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. Bu uçuşlar yüzünden Rusya'ya milyonlarca dolar ödüyordu.

Crew Dragon uzay aracının özellikleri neler?

Crew Dragon adlı uzay aracı maksimum 7 kişi taşıma kapasitesine sahip, ancak NASA uçuşlarında dört kişi taşımayı planlıyor.

Küçük roket motorlarıyla donanımlı olması sayesinde uzayda manevra yapabilen ve uzay istasyonuna kendi başına kilitlenebilen özelliği bulunuyor. Daha önce insan taşıyan uzay araçlarının tersine ekip kabininde düğmeler yerine dokunmatik ekran kontrolü bulunuyor.

NASA'dan 3 milyar doların üzerinde destek

İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA'dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX'in bugün yapılan test uçuşunun başarılı olması durumunda uzay endüstrisi için atılacak diğer adımları cesaretlendirmesi planlanıyor.

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, son altı yılını Crew Dragon kapsülünü inşa etmek ve test etmek için harcadı.

Şirket, yıllardır uzay istasyonuna birçok defa malzeme taşımak için seferler düzenledi. Bugün, "SpaceX Demo-2" isimli test uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak yolculukta ise ilk defa içinde mürettebatı olan bir uzay mekiğinin alçak yörüngeye ulaştırılması denenmiş olacak.


Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya SpaceX'in ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşti - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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