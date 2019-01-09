Son Dakika Haberleri: Spacex'in Geri Dönüşüm Gemisi, Paraşütle Bırakılan Roket Parçalarını Yakalama Çalışmalarına Devam...

Spacex'in Geri Dönüşüm Gemisi, Paraşütle Bırakılan Roket Parçalarını Yakalama Çalışmalarına Devam...

1 saat önce

Musk'ın büyük ölçekli geri dönüşüm planının en büyük parçalarından Mr. Steven, roketlerden düşen kaplamaları yakalamaya çalışıyor fakat çok başarılı olduğu söylenemez.

Spacex'in Geri Dönüşüm Gemisi, Paraşütle Bırakılan Roket Parçalarını Yakalama Çalışmalarına Devam..., System.String[]
SpaceX'in denizlere ve okyanuslara düşen roket parçalarını yeniden kullandığını biliyoruz. Hatta, daha önce uçuşunu yapmış olan Falcon-9'un parçalarını yeniden kullanıyorlar fakat Elon Musk'ın şirketi kaplamaları da yeniden kullanmak istiyor. Tüm bu parçaları bulmak da Mr. Steven isimli bir tedarik gemisinin görevi.

SpaceX, resmi Twitter hesabından bu hafta bir video yayınladı. Videoda Mr. Steven'ın bir parçayı yakalamaya çalışması görüntüleniyor. Helikopterden, paraşütle bırakılan bir kaplamayı yakalamaya çalışan Mr. Steven, hedefi ucundan kaçırıyor ve kaplama denize düşüyor.

Mr. Steven, Şubat 2018'de de düşen bir burun konisini (roketlerin ucunda yer alan başlık) yakalamaya çalışmış fakat onda da başarısız olmuştu. Neyse ki suyla ufak temas, bu parçaları tamamen kullanılamaz hale getirmiyor.




Musk aralık ayında attığı tweet'te "Falcon'un kaplamasının yarısı ağı ıskaladı ve suyla ufak bir teması oldu. Mr. Steven onu geri aldı. Planımız, kurulamak ve yeniden çalıştırmak. Birazcık sudan hiçbir şey olmaz" demişti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:36 

Elon Musk, Teknoloji
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