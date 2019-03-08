Son Dakika Haberleri: Spacex'in İnsanlı Uzay Yolculuğu İçin Denenen Kapsulü Florida Kıyılarına İndi

Spacex'in İnsanlı Uzay Yolculuğu İçin Denenen Kapsulü Florida Kıyılarına İndi

32 dakika önce

Amerikalı milyarder Elon Musk'a ait uzay füzeleri üreten SpaceX'in kapsülü Florida kıyılarına döndü.

">
Amerikalı milyarder Elon Musk'a ait uzay füzeleri üreten SpaceX'in kapsülü Florida kıyılarına döndü. Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay Ajansı'nda kısa süre kaldıktan sonra Atlantik Okyanusu suları paraşüt yardımıyla indirildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:04 

Atlantik Okyanusu, Elon Musk, Florida, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti

5 Yıl Önce Kaybolan Malezya Uçağı Gizemini Koruyor Sıla, Ahmet Kural'la Olan Şiddet Duruşmasından Sonra Brüksel'de Sahneye Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:36:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spacex'in İnsanlı Uzay Yolculuğu İçin Denenen Kapsulü Florida Kıyılarına İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]