Spacex'in İnsanlı Uzay Yolculuğu İçin Denenen Kapsulü Florida Kıyılarına İndi
32 dakika önce
Amerikalı milyarder Elon Musk'a ait uzay füzeleri üreten SpaceX'in kapsülü Florida kıyılarına döndü.
Amerikalı milyarder Elon Musk
'a ait uzay füzeleri üreten SpaceX'in kapsülü Florida
kıyılarına döndü. Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay Ajansı'nda kısa süre kaldıktan sonra Atlantik Okyanusu
suları paraşüt yardımıyla indirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:04
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