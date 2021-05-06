SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay mekiğinin prototipi SN15 başarılı şekilde yere indi - Son Dakika

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay mekiği Starship'in SN15 prototipi test uçuşunda başarılı şekilde yere iniş yaptı.

Starship'in SN15 prototipi, 5'inci denemesinde yaklaşık 10 dakika süren yüksek irtifa uçuşu gerçekleştirdi.

Meksika Körfezi'nde gerçekleştirilen test uçuşunda yerden kalkışının ardından 10 kilometrelik yüksekliğe ulaşan SN15 inişe geçti.

Starship, başarılı şekilde yere indi. Mekiğin indiği pistin üzeri de yangına yol açmamak için suyla ıslatıldı.

Mekiğin, 9 Aralık 2020 ile 2 Şubat, 3 Mart ve 6 Nisan'da yapılan önceki test fırlatışları inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.