SpaceX'in Mars yolculuğu konusunda önemli gelişme!

SpaceX, yeni nesil Starship roketinin fırlatılması için uzun zamandır bekliyor. Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) izin alması gereken şirket, bu hafta içerisinde iyi haberler bekliyor. FAA, Starship'in ilk yörüngesel test uçuşunun SpaceX'in Boca Chica'daki Starbase fırlatma tesisinden gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini belirleyecek. Kurumun, Programatik Çevresel Değerlendirme (PEA) olarak bilinen uzun süredir devam eden çevresel incelemesini tamamlaması bekleniyor. Eğer gerekli izinler çıkarsa SpaceX, yeni uzay gemisi ile Mars yolculuğu yapmayı planlıyor.

SpaceX'in yeni uzay gemisi için kritik karar 31 Mayıs'ta

PEA, bir fırlatmanın kamu güvenliğini herhangi bir şekilde tehlikeye atıp atmadığını inceliyor. Aynı zamanda ulusal güvenlik ve herhangi bir potansiyel çevresel etki ile bağlantılı sorunlara da odaklanıyor. Bu değerlendirme prosedürü, halkı SpaceX'in fırlatma talebiyle ilgili görüşlerini sunmayı da içeriyor. SpaceX'in halktan aldığı büyük tepki de gecikmenin başka bir nedeni.

FAA, her seferinde testleri tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, incelemenin tamamlanma tarihini birkaç kez erteledi. FAA, son olarak Nisan ayı sonunda testlerin tamamlanması için 31 Mayıs tarihini göstermişti. Kurum yapılan son erteleme sırasında ise şu açıklamaya yer verdi:

FAA, yorumlara yanıt vermek ve SpaceX'in lisans başvurusuyla tutarlılığı sağlamak da dahil olmak üzere PEA incelemesini tamamlıyor. FAA ayrıca, önerilen SpaceX operasyonları için yapılan tartışmalarda da sona geldi.. FAA, Nihai PEA'yı yayınlamadan önce tüm istişareler tamamlanmış olmalı.

Starship 24 rolls out to the pad at Starbase pic.twitter.com/PGh6FY6x8w — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2022

FAA, Boca Chica'dan fırlatma için yeşil ışık verirse, Starship önümüzdeki bir veya iki ay içinde ilk yörünge test uçuşuna başlayabilir. Ancak FAA, SpaceX'in siteden fırlatma talebini reddederse, Starship muhtemelen Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Bu da aracın yaklaşık bin 600 kilometrelik bir mesafeye taşınması anlamına geliyor. Bu nedenle fırlatma yeniden ertelenebilir.

Starship, şimdiye kadarki fırlatılan en güçlü roket olacak. NASA, sistemi astronot görevleri için aya, Mars'a ve muhtemelen daha öteye taşımak için kullanacak. FAA'nın kararından önce SpaceX, Starship üst aşamasının en son prototipini Cumartesi günü Starbase fırlatma rampasına çıkarmış durumda.

Başka bir erteleme olmadığı durumda SpaceX, yeni uzay gemisinin fırlatma çalışmalarına 31 Mayıs'tan itibaren en kısa sürede başlayacaktır. Peki siz SpaceX ve Mars yolculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.