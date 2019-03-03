Son Dakika Haberleri: Spacex'in Personel Taşıyıcı Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ulaştı

Spacex'in Personel Taşıyıcı Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ulaştı

1 saat önce

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

Spacex'in Personel Taşıyıcı Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ulaştı, System.String[]
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

NASA'dan yapılan açıklamada, insansız uçuş testi kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden dün SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle fırlatılan Dragon kapsülünün UUİ'ye vardığı bildirildi.

Astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen Crew Dragon kapsülü 6 gün uzayda kalacak.

Testin başarılı geçmesi halinde kapsül, temmuz ayında insanlı test uçuşunda 2 NASA astronotunu UUİ'ye taşıyacak.


Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini nisanda, onun başarılı olması halindeyse insanlı uçuş testini ağustosta yapmayı planladığı belirtilmişti.


NASA 2011'den bu yana insanlı uçuş yapmıyor


NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.


NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan UUİ'de, farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.


SpaceX'in Dragon kargo mekiği UUİ'ye ikmal malzemeleri taşırken, istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel
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