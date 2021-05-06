SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı - Son Dakika

ABD'li girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Starship SN15 kod isimli uzay mekiği başarılı bir kalkış yaptıktan sonra 5'inci denemenin ardından ilk kez başarılı şekilde iniş yaptı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in prototip Starship roketi bu kez şaşırttı.Uzay mekiği Teksas'ta test edildikten sonra ilk kez güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yaklaşık 10 kilometre irtifa kazanan 120 metrelik ve 16 katlı araç daha sonra başarıyla dünyaya iniş yaptı. Uçuş testleri ise Elon Musk tarafından sosyal medya da anbean yayınlandı. Teksas Boca Chica test sahasından, ABD yerel saatine göre 18.24'te kalkışı gerçekleştirilen Starship roketi dakikalar içinde 10km yüksekliğe çıktı ve daha sonra asfalt sahaya başarılı iniş yaptı. Elon Musk, sosyal medya hesabından yaşadığı sevinci paylaştı. Öte yandan, Blue Origin şirketi ise uzay manzarası izlemek isteyenlere yönelik ilk biletini açık artırmaya çıkardı.