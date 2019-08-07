SpaceX, İsrail'in haberleşme uydusunu uzaya gönderdi

Uzaya uydu fırlatma roketleri imal eden SpaceX'in Falcon 9 Füzesi dün İsrail'in Amos 17 haberleşme uydusunu başarıyla dünya yörüngesine taşıdı.

Uzaya uydu fırlatma roketleri imal eden SpaceX'in Falcon 9 Füzesi dün İsrail'in Amos 17 haberleşme uydusunu başarıyla dünya yörüngesine taşıdı. Üç yıl önce bir Space X roketi, uzaya götürmek için yüklenen bir uyduyu daha yerden kalkmadan tahrip etmişti. 70 metre yüksekliğindeki Falcon 9 Roketi, dün fırtınalı hava sebebiyle yarım saatlik bir gecikmeyle yerel saatle 14.23'de ABD Hava Kuvvetleri'nin Cape Canaveral hava üssünden fırlatılarak İsrail'in haberleşme uydusu Amos 17'yi dünyandan 36 bin kilometre yükseklikteki yörüngesine taşıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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