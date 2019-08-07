Son Dakika Haberleri: SpaceX, İsrail'in haberleşme uydusunu uzaya gönderdi
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SpaceX, İsrail'in haberleşme uydusunu uzaya gönderdi

3 dakika önce

Uzaya uydu fırlatma roketleri imal eden SpaceX'in Falcon 9 Füzesi dün İsrail'in Amos 17 haberleşme uydusunu başarıyla dünya yörüngesine taşıdı.

SpaceX, İsrail'in haberleşme uydusunu uzaya gönderdi, System.String[]
Uzaya uydu fırlatma roketleri imal eden SpaceX'in Falcon 9 Füzesi dün İsrail'in Amos 17 haberleşme uydusunu başarıyla dünya yörüngesine taşıdı. Üç yıl önce bir Space X roketi, uzaya götürmek için yüklenen bir uyduyu daha yerden kalkmadan tahrip etmişti. 70 metre yüksekliğindeki Falcon 9 Roketi, dün fırtınalı hava sebebiyle yarım saatlik bir gecikmeyle yerel saatle 14.23'de ABD Hava Kuvvetleri'nin Cape Canaveral hava üssünden fırlatılarak İsrail'in haberleşme uydusu Amos 17'yi dünyandan 36 bin kilometre yükseklikteki yörüngesine taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
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