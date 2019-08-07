SpaceX, İsrailli Amos-17 iletişim uydusunu taşıyan Falcon 9'u başarıyla fırlattı
15 dakika önce
Amerikalı uzay taşımacılığı, uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, İsrailli iletişim firması Spacecom için AMOS -17 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu
Amerikalı uzay taşımacılığı, uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, İsrailli iletişim firması Spacecom için AMOS -17 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan roketin kalkışı ve mekikten ayrılışı 32 dakika aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:39
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