Son Dakika Haberleri: SpaceX, İsrailli Amos-17 iletişim uydusunu taşıyan Falcon 9'u başarıyla fırlattı
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SpaceX, İsrailli Amos-17 iletişim uydusunu taşıyan Falcon 9'u başarıyla fırlattı

15 dakika önce

Amerikalı uzay taşımacılığı, uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, İsrailli iletişim firması Spacecom için AMOS -17 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu

SpaceX, İsrailli Amos-17 iletişim uydusunu taşıyan Falcon 9'u başarıyla fırlattı, System.String[]
Amerikalı uzay taşımacılığı, uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, İsrailli iletişim firması Spacecom için AMOS -17 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan roketin kalkışı ve mekikten ayrılışı 32 dakika aldı.
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Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:39 
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