SpaceX, İsrailli Amos-17 iletişim uydusunu taşıyan Falcon 9'u başarıyla fırlattı
1 saat önce
Amerikalı uzay taşımacılığı, uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, İsrailli iletişim firması Spacecom için AMOS -17 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu.
Amerikalı uzay taşımacılığı, uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, İsrailli iletişim firması Spacecom için AMOS -17 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:27
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