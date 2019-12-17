SpaceX, "Ka-bant" internet uydusunu fırlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SpaceX, 'Ka-bant' internet uydusunu fırlattı - Son Dakika

SpaceX, "Ka-bant" internet uydusunu fırlattı

6 saat önce

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Japon ve Singapurlu şirketlere ait yeni nesil internet hizmet uydusunu fırlattı.

SpaceX,

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Japon ve Singapurlu şirketlere ait yeni nesil internet hizmet uydusunu fırlattı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Japon internet operatörü Sky Perfect JSAT ile Singapurlu uydu hizmet şirketi Kacific Broadband Satellites'ın sahibi olduğu "JCSAT 18/Kacific-1" uydusu, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Caneveral Üssü'nden uzaya gönderildi.

Amerikan Boeing firması tarafından üretilen uydunun Güney Pasifik bölgesinde 25 ülkeye yüksek frekansta uydu interneti hizmeti vermesi planlanıyor.

Ka-bant uydular, mevcut C ve Ku-bant uydulara göre daha yüksek frekansta uydudan internet erişimi sağlıyor.

SpaceX'in bu yılki 13. uzay görevi olan fırlatışta aynı Falcon 9 roketi üçüncü kez kullanıldı.

Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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