Spacex Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlendi
1 saat önce
SpaceX adlı şirketin içinde mürettebat olacak şekilde tasarladığı uzay aracı başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
SpaceX adlı şirketin içinde mürettebat olacak şekilde tasarladığı uzay aracı başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:04
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