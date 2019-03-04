Son Dakika Haberleri: Spacex Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlendi

Spacex Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlendi

1 saat önce

SpaceX adlı şirketin içinde mürettebat olacak şekilde tasarladığı uzay aracı başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

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SpaceX adlı şirketin içinde mürettebat olacak şekilde tasarladığı uzay aracı başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:04 

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