Spacex Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlendi

SpaceX adlı şirketin içinde mürettebat olacak şekilde tasarladığı uzay aracı başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

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