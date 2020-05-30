SpaceX - Nasa astronotları ikinci defa uzaya göndermeyi deneyecek - Son Dakika
BBC

SpaceX - Nasa astronotları ikinci defa uzaya göndermeyi deneyecek

SpaceX'in Nasa astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na Çarşamba günü gönderme teşebbüsü hava koşullaır nedeniyle, fırlatılmasına 16 dk kala iptal edilmişti.

SpaceX - Nasa astronotları ikinci defa uzaya göndermeyi deneyecek, System.String[]

SpaceX şirketi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i bugün ikinci defa yörüngeye göndermeye çalışacak.

Uzay aracının, 'Demo2' adı verilen Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) Çarşamba günkü seferi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki hava koşulları nedeniyle geri sayımın tamamlanmasına 16 dakika kala durdurulmuştu.

Hava durumu uzmanları ise bugün de hava koşullarının riskli olabileceği tahmininde bulunuyor.

SpaceX'in roket prototipi de Cuma günü şirketin Teksas'taki Ar-Ge tesisinde patlamıştı. Şirket, Starship adını verdiği uzay aracının yeni tasarımı için testler yapıyordu. Son model patlamayla tamamen yok oldu.

SpaceX'in Meksika sınırındaki Boca Chica'da bulunan Ar-Ge tesisinde yürütülen çalışmalar SpaceX'in Nasa ile yürüttüğü ticari faaliyetlerden bağımsız.





Astronotlar Hurley ve Behnken'in Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkacak seferinin yerel saatle 15.22'de (TSİ 22.22'de) başlaması bekleniyor.

Bu uzay görevi, Nasa'nın uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Bu açıdan, bugünkü sefer bir ilk olacak.

Bu misyonu 'ilkler tarihine' geçiren bir diğer sebep de, Nasa'nın astronotlarını uzaya göndermek için ilk defa özel bir şirketle çalışıyor olması.

'Hazır olduğumuzda fırlatacağız'

Nasa yöneticisi Jim Bridenstine, bu ilklerin astronotların üzerinde ek baskı yarattığını düşünenlerin ise yanıldığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Bridenstine, "Hazır olduğumuzda fırlatacağız. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Nasa ekibi ile SpaceX ekibinin Çarşamba günü doğru gerekçelerle doğru kararı almasından gurur duydu" dedi.

Crew Dragon adlı uzay aracının seferi, fırlatılmasından 16 dakika önce durdurulmuştu.





Astronotlar Hurley ve Behnken uzay kapsülünün içinde bekliyordu, Falcon roketi de ateşlenmeye hazır haldeydi.

Geri sayım normal seyrinde gidiyordu ve mühendisler sorun teşkil edecek teknik kaygılar taşımıyordu. Araçlar, sefer için hazırdı.

Bugün de aynı prosedürler izlenecek. Astronotlar uzay aracı fırlatılmadan üç saat önce rampaya çıkacak. SpaceX ekibi astronotların kapsül içindeki koltuklarına yerleşmelerine yardımcı olacak. Sonra da uçuş öncesi kontroller yapılacak.

'Enerjinizi kontrol edemeyeceğiniz şeylere harcamayın'

Nasa astronotu Nicole Mann, sefere hazırlanan meslektaşlarının olası bir erteleme ihtimaline karşı soğukkanlı davrandıklarını söyledi:

"Hayatta kontrol edemediğiniz çok şey var, hava durumu da onlardan biri. Esnek kalmalı, kontrol edemediğiniz şeyler için enerjinizi harcamamalısınız. Sonra ne yapmanız gerekiyorsa yaparsınız, hazırlık ve sonraki ateşleme fırsatı. Gitmeye hazır olduğunuzu bilirsiniz."





Eğer uzay aracı bugün fırlatılırsa, Hurley ve Behnken'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahatleri 19 saat sürecek. Astronotlar bu süreyi Dragon kapsülü içindeki sistemleri denemek için kullanacak. Buna, manüel uçuş da dahil. Astronotların ertesi güne hazırlıklı olabilmeleri için uyumaları da gerekecek.

Astronotların, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir ila dört ay kalmaları bekleniyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi Nasa ile 2.6 milyar dolarlık sözleşme yaptı. Sözleşme kapsamında şirket uzay istasyonuna altı astronot seferi düzenleyecek.

Hurley ve Behnken'in misyonları başarılı olursa bir sonraki uzay yolculuğu Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek.

Boeing şirketi de Nasa ile bir sözleşme yaptı ama zamanlama olarak SpaceX'in bir yıl gerisinden geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Teknoloji, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:22 

Son Dakika Teknoloji SpaceX - Nasa astronotları ikinci defa uzaya göndermeyi deneyecek - Son Dakika

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