SpaceX, NASA "Crew-3" uçuşuyla uzaya 4 astronot gönderecek - Son Dakika

SpaceX, NASA "Crew-3" uçuşuyla uzaya 4 astronot gönderecek

NEW ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi saatler içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderecek.

NEW ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi saatler içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderecek. SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 6 ay kalacak yeni astronot ekibini taşıyacak uzay aracını bu gece yarısı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatacak. "Crew-3" ismi verilen uçuşta, 3 Amerikalı 1 Alman olmak üzere 4 astronotun yer alacağı bildirilirken NASA'nın uçuş ekibinde yer alacak 44 yaşındaki Raja Chari'nin uzaya giden Hint asıllı beşinci astronot olacağı, daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı. NASA mürettebatının, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak bir kapsül ile yaklaşık 24 saat içinde UUİ'ye ulaşması bekleniyor. SpaceX'in NASA'nın 4 astronotunu taşıyan kapsülü, pazartesi günü Florida açıklarındaki Meksika Körfezi'ne güvenli şekilde inmişti. Kapsülde yaşanan tuvalet sorunu nedeniyle astronotların 8 saatlik iniş yolculuğunda bebek bezi kullanmak zorunda kaldıkları bildirilmişti.

Son Dakika

Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi

Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda

EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı

Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü

Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum

Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim