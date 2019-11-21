Son Dakika Haberleri: SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı
Son Dakika Güncel SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı - Son Dakika

SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı

6 saat önce

Starship Mk1 uzay aracı prototipi, Çarşamba günü Teksas'taki Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında patladı.

SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı, System.String[]

Starship Mk1 uzay aracı prototipi, Çarşamba günü Teksas'taki Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında patladı.

Uzay görevlerinde kullanmak için uzun süreli kargo ve yolcu taşımak için tasarlanan Starship, dün Teksas'ta yapılan test sırasında başarısız oldu. Roket, kriyonejik basınç testi sırasında patladı. Patlama sonrası roketten gaz çıkışı oldu. SpaceX yetkilileri, roketin üst bölümünün yerinden ayrıldığını ve test alanının yakınına düştüğünü bildirdi. SpaceX kurucusu Elon Musk, şirketin hasar görmüş Starship Mk1 prototipini tamir etmeyeceğini çünkü roketin yalnızca belirli teknolojileri test etmek için kullanıldığını açıkladı. SpaceX şimdi roketin daha gelişmiş modifikasyonlarının üretilmesi için çalışmayı amaçlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Starship Mk1 uzay aracı prototipinin patlaması

-Roketten sızan gazlar

-Roketten ayrılan parçalar


Çarşamba, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da gökten para yağdı
Spacex roketi starship, test sırasında patladı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:14:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]