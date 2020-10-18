SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı - Son Dakika

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

18.10.2020 17:55
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı, System.String[]

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketinin fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya döndüğü, şirketin Atlantic Okyanusu'ndaki insansız yüzer platforma konduğu belirtildi.

Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Uydu iletişiminin yeni ufku: "Takım uydular"

İletişim uyduları, geçmişte kapsama alanlarının sabit olabilmesi için yörüngedeki hareket hızının Dünya'nın dönüş hızına eşit olduğu, yeryüzünden 35 bin 786 kilometre yükseklikteki Yer Sabit Yörünge'ye fırlatılıyordu. Yeni nesil uydular ise bağlantı hızını ve sinyal kalitesini artırabilmek için daha çok yerden 160 ila 2000 kilometre yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılıyor.

Alçak Yörünge'de hareket hızı Dünya'nın dönüş hızından daha yüksek olduğu için tek bir uydu belirli bir bölgeye sürekli kapsama sağlayamıyor. Bu yüzden SpaceX gibi uydu iletişimine yatırım yapan şirketler, Alçak Yörünge'de iletişim sinyallerini sürekli hale getirebilmek için "takım uydu" adı verilen uydu ağlarına ihtiyaç duyuyor.

İletişim amaçlı bu uydu ağları, şirketler arasında şimdiden bir uzay yarışı başlatmış durumda. SpaceX'in yanı sıra Amazon ve OneWeb gibi şirketler de Alçak Yörünge'de internet uydu ağları kurmak üzere çalışmalar yürütüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Roket, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kuzey Kıbrıs'ta ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde kritik Şuşa kentine girdi Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİNSK üçlüsü Ermenistan'a silah desteği veriyor İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor
4 kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor'la Gaziantep FK yenişemedi 4 kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor'la Gaziantep FK yenişemedi         
18:06
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim         
16:59
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:04
Komşuların 'park yeri' kavgası kanlı bitti: Karı-kocaya baltayla saldırdılar Komşuların 'park yeri' kavgası kanlı bitti: Karı-kocaya baltayla saldırdılar         
14:47
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 18:10:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei