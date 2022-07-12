SpaceX'te işler yolunda gitmiyor! Büyük patlama - Son Dakika
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SpaceX'te işler yolunda gitmiyor! Büyük patlama

12.07.2022 13:00
SpaceX'te işler yolunda gitmiyor! Büyük patlama

SpaceX, Mars ve Ay görevleri üzerinde çalışmaya devam ederken Super Heavy roketinin testleri sırasında büyük bir patlama meydana geldi.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Starship uzay aracının fırlatılması için gerekli izinleri alan şirket yeni nesil Super Heavy roketinin de testlerine devam ediyor. Ancak testler sırasında yaşanan patlama Elon Musk'ın canını sıkmış gibi görünüyor.

SpaceX'in Mars planları ertelenebilir

SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden canlı yayın yapan NASASpaceflight tarafından patlamanın görüntüleri saniye saniye paylaşıldı. Roketin tabanında meydana gelen patlama büyük bir alev topuna dönüştü. Patlamanın ardından bölgede yaklaşık 1 saat boyunca dumanların yükseldiği belirtiliyor.

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Ancak bu patlamaya rağmen roket sağlam görünüyor. Elon Musk ise yaşanan durumu Twitter üzerinden "İyi değil" olarak yorumladı. Şirketin CEO'su ayrıca ekibin şu anda hasarın boyutunu değerlendirdiğini söyledi. Hasar tespiti ile birlikte patlamanın nedeni de araştırılacaktır.

Yeah, actually not good. Team is assessing damage.

— Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2022

Yaşanan patlamanın SpaceX'in Starship uzay aracı çalışmalarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belirsiz. Bilindiği üzere şirket, Starship uzay aracını Ay ve Mars'taki görevlere göndermek için tasarladı. SpaceX, yeni Super Heavy roketi yardımıyla Starship'i uzaya yollamayı planlıyor.

Elon Musk daha önce Starship'in Temmuz ayının sonunda uzaya fırlatılacağını açıklamıştı. Ancak fırlatma rampasında yaşanan bu patlama ile SpaceX'in planları değişebilir. Hasara bağlı olarak şirketin ilk fırlatması Ağustos ayı ya da daha sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor.

SpaceX'te işler yolunda gitmiyor! Büyük patlama

Yaklaşık 120 metre uzunluğundaki uzay aracı şimdiye kadarki en güçlü roket olma özelliği taşıyor. Uzay aracı, 75.6 milyon Newton itiş gücü sağlayan 33 adet Raptor motoruna ev sahipliği yapıyor. Bu da Starship'i NASA'nın SLS roketinden neredeyse iki kat güçlü hale getiriyor.

SpaceX kısa süre önce Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan bir çevresel incelemeden geçti. Şirketin FAA tarafından belirlenen belirli görevleri yerine getirmesi ile birlikte roket fırlatmaları için Starbase tesisine izin çıkmıştı.

Peki siz SpaceX ve yaşanan patlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
TRT, kısa süreliğine hacklendi! TRT, kısa süreliğine hacklendi! Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SpaceX'te işler yolunda gitmiyor! Büyük patlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: SpaceX'te işler yolunda gitmiyor! Büyük patlama - Son Dakika
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