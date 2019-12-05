Son Dakika Haberleri: SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo
Son Dakika Dünya SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo - Son Dakika Dünya

SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo

6 saat önce

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği fırlattı.

SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo, System.String[]

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği fırlattı.


ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:28 
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