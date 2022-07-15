SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 25'inci görevini gerçekleştirdi

Bilim insanlarının bazı kurak alanlardan gelen tozun rüzgarlarla dünyanın farklı yerlerine nasıl taşındığını ve bu durumun küresel iklim sistemindeki etkisini araştıracağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Florida, NASA, Güncel, Son Dakika

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