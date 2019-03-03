Son Dakika Haberleri: Spacex Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı

Spacex Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı

49 dakika önce

Kennedy Uzay İstasyonundan fırlatılan SpaceX'in yeni mürettebat kapsülü bir günlük yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı.

Kennedy Uzay İstasyonundan fırlatılan SpaceX'in yeni mürettebat kapsülü bir günlük yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı. Uzaya insan taşımak için tasarlanan, içinde yalnızca bir cansız manken ve 180 kilogramlık malzeme bulunan SpaceX, dün uzaya fırlatıldı. SpaceX bir günlük yolculuğun sonunda başarıyla uzay istasyonuna bağlandı.

SpaceX Dragon'daki ve uluslararası uzay istasyonundaki kameralar buluşma anını görüntüledi. Altı deneme uçuşunun başarılı geçmesi halinde SpaceX, NASA'nın ticari mürettabat programında bu yaz NASA'nın astronotlarını uzaya taşıyacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

NASA, Manken, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 17:25:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spacex Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]