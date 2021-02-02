SpaceX uzay turizmine başlıyor - Son Dakika

SpaceX uzay turizmine başlıyor

02.02.2021 14:12
SpaceX uzay turizmine başlıyor, System.String[]

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, sene sonunda ilk kez uzaya turist göndereceğini duyurdu.

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, sene sonunda ilk kez uzaya turist göndereceğini duyurdu. Üç gün sürecek tura dört kişi katılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 2021 yılının son çeyreğinde ilk turist kafilesini uzaya göndereceğini duyurdu. Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten yapılan açıklamada, "Inspiration4" adı verilen bu ilk tura dört kişinin katılacağı ve üç günlük tur boyunca turistlerin dünyanın çevresinde birkaç kez tur atacakları belirtildi. Açıklamaya göre, şirketin organize ettiği bu ilk uzay turuna katılacak dört kişiden biri, bir başka Amerikalı girişimci Jared Isaacman olacak. "Crew Dragon" isimli kapsül içinde yapılacak seyahate katılacak diğer üç isim ise, "Inspiration4.com" internet sitesine başvuru yapanlar arasından seçilecek. Ancak söz konusu sehayate katılabilmek için en az 18 yaşında ve ABD vatandaşı olmak gerekiyor.

Cömertlik – Refah – İlham

Jared Isaacman dışında uzay turuna katılacak kişilerin kapsülde oturacağı üç koltuğa, "Cömertlik", "Refah" ve "İlham" isimleri verildi. "Cömertlik" koltuğuna oturacak kişinin, çocuk hastalıkları ile mücadele eden St. Jude Vakfı'na bağış yapması gerekiyor. "Refah" kontenjanı iş insanlarına ayrılırken, "İlham" koltuğuna, mesleki yolculuğu ilham verici olan bir ismin seçilmesi düşünülüyor.

SpaceX'in kendi üretimi olan Falcon-9 roketi ile, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılacak kapsülün, üç günün ardından yine Florida açıklarında denize iniş yapması planlanıyor.

Uzaya daha önce de turistik turlar düzenlenmiş, bunlardan ilkinde ABD'li girişimci Dennis Tito 2001 yılında bir Rus kapsülü olan Soyuz kapsülü ile uzay yolculuğuna çıkmıştı. Bugüne dek son turistik uzay turu ise 2009'da yapıldı.

AFP/ ET,EC

(c)

SpaceX uzay turizmine başlıyor

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Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam SpaceX uzay turizmine başlıyor - Son Dakika


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