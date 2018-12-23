Son Dakika Haberleri: Spacex Uzaya İlk Askeri Uydusunu Gönderdi

Spacex Uzaya İlk Askeri Uydusunu Gönderdi

2 saat önce

NEW ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi.

Spacex Uzaya İlk Askeri Uydusunu Gönderdi, System.String[]
NEW ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi.

ABD Hava Kuvvetleri için GPS III uydusu taşıyan Falcon 9 roketi, yaklaşık bir haftalık gecikmenin ardından sabah saatlerinde Florida'daki Cape Canaveral Hava Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:00 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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