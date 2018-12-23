Son Dakika Haberleri: SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi

SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi

1 saat önce

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.

SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi, System.String[]
Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:53 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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