SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi
1 saat önce
Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.
Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD
'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:53
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