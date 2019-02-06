Son Dakika Haberleri: Spacex ve Boeing, Uzay Taksisi Projelerini Ertelemek Zorunda Kaldı

Spacex ve Boeing, Uzay Taksisi Projelerini Ertelemek Zorunda Kaldı

34 dakika önce

Yörüngede yer alan astronotların hareket kabiliyetlerini hızlandıracak olan uzay taksisi projeleri, birkaç ay sonrasına ertelendi.

Spacex ve Boeing, Uzay Taksisi Projelerini Ertelemek Zorunda Kaldı, System.String[]
SpaceX ve Boeing şirketleri NASA astronotlarının yörüngeler arasındaki uzay istasyonlarına veya laboratuvarlarına geçişleri önemli bir problemdi. SpaceX ve Boeing şirketleri ise, bu sorunu ortadan tamamen kaldırabilecek bir uzay gemisi tasarlıyordu. Ancak son gelen haberlere göre bu uzay araçlarının biraz daha gecikmeli test uçuşuna başlayacağı ortaya çıktı.




Crew Dragon ve CST-100 Starliner ismindeki bu uzay araçları, mürettebat için önemli bir ekipman oluşturacak. SpaceX; Crew Dragon'un Demo-1 ismindeki uçuşu için 23 Şubat tarihini öngörürken Starliner için Mart ayı belirlenmişti. Ancak her iki uzay aracı için de büyük oranda aksilikler çıkınca yetkililer projeyi erteleme kararı aldı.




Crew Dragon ve CST-100 Starliner, Uzay Taksisi Gibi Çalışacak

Yörüngedeki kritik alanlar arasında adeta taksi hizmeti verecek olan bu uydular, ciddi testlerden geçiriliyor. Özellikle de acil kaçış gibi donanımlara son derece dikkat edilirken verilerin doğruluğu da önemseniyor.



Yörüngedeki herhangi bir yolculuk esnasında ortaya çıkabilecek aksilikler, geri dönüşü olmayan ciddi problemler yaratabilir. Şu an için yetkililerden gelen haberler doğrultusunda Temmuz ya da Ağustos ayından önce bu uzay araçlarının test uçuşlarına başlaması planlanıyor.




Yine de konuyla ilgili kesin bir tarih vermek şu an için imkansız. SpaceX, Boeing ve NASA gibi kuruluşlar tüm bu projeler için 2011 yılından beri milyarlarca dolar kaynak aktarmıştı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 

NASA, Boeing, Teknoloji
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