SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi - Son Dakika

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi

6 saat önce

NEW Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeyi teklif etti.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi, System.String[]

NEW Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeyi teklif etti.

Musk, Twitter hesabından "İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz." açıklamasında bulundu.

İhtiyaç duyan hastaneler için suni solunum cihazları yapabileceklerini ancak bu üretimin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, "Tesla ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez." ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Twitter'dan Musk'a cevap vererek New York'un suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğunu ve teklifi kabul ettiğini belirtti.

De Blasio, "New York City, satın alacak. Ülkemiz ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya ve acilen suni solunum cihazlarına ihtiyacımız var. Önümüzdeki birkaç haftaya binlerce cihaza ihtiyaç duyulacak. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz ancak senin yardımına da açığız." mesajı gönderdi.

Öte yandan ABD'de vaka sayısının en fazla olduğu New York'ta Vali Andrew Cuomo çalışanların yüzde 75'inin evden çalışması talimatını verdi.

New York'ta vaka sayısı 4 bini geçerken ülke genelinde ise 9 bin 415 kişi koronavirüsten etkilendi, 150 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:26 Kaynak: AA

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