SpaceX yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı
51 dakika önce
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yeni nesil roket motoru Raptor'un ateşleme testini gerçekleştirdi.
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yeni nesil roket motoru Raptor'un ateşleme testini gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:15
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