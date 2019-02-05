Son Dakika Haberleri: SpaceX yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı

SpaceX yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı

51 dakika önce

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yeni nesil roket motoru Raptor'un ateşleme testini gerçekleştirdi.

SpaceX yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı, System.String[]
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yeni nesil roket motoru Raptor'un ateşleme testini gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:15 

Ekonomi
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