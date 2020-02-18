SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi - Son Dakika
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SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi

6 saat önce

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi, System.String[]

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldığı; uyduların yörüngeye başarıyla yerleştiği bildirildi.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 4 parti halinde toplam 240 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla yörüngeye 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Yeniden kullanılabilir roket, dönüşünü yapamadı

Bu, SpaceX'in 80'inci başarılı fırlatışı oldu.

Öte yandan bu fırlatışta 4'üncü kez kullanılan yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon roketi, fırlatışın ardından dünyaya geri dönemedi.

Eğer roket SpaceX'in okyanustaki insansız yüzer platformuna iniş yapabilseydi, bu şirketin fırlatış sonrası yeniden dünyaya dönen 50'nci roketi olacaktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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