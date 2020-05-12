Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi - Son Dakika Spor

Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

6 saat önce

Yunanistan'ın Olympiakos basketbol takımının formasını giyen Vassilis Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi, System.String[]

Yunanistan'ın Olympiakos basketbol takımının formasını giyen Vassilis Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Spanoulis'in; taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Avrupa Ligi'nde 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.

Spanoulis, son 10 yıl boyunca THY Avrupa Ligi'nde oynarken 2009/2010 sezonunda Panathinaikos ile, 2011-2012 ve 2012/2013 sezonlarında da Olympiakos ile toplamda 3 şampiyonluk yaşadı.

Olympiakos takımında oynamaya devam eden 37 yaşındaki basketbolcu, attığı 4 bin 239 sayı ile THY Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncu konumunda.

THY Avrupa Ligi'ndeki en yakın takipçisi 4 bin 152 sayı atan Juan Carlos Navarro ise, 2018 yılında basketbolu bıraktı.

Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic, Sergio Llull, Bogdan Bogdanovic ve Nando de Colo olmuştu.

Türk Hava Yolları, Yunanistan, Olympiakos, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 03:46 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay 4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi         
22:25
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor         
22:05
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir         
22:05
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış         
21:34
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu         
21:29
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi         
21:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar         
21:14
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak         
21:02
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı         
21:00
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı         
20:53
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı         
20:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda         
20:14
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi         
20:09
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu         
19:52
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti         
19:23
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı         
19:15
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor         
18:58
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi         
18:15
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 22:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]