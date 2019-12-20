Spar Citylift Girona 57-62 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son Dakika
Son Dakika Spor Spar Citylift Girona 57-62 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son Dakika Spor

Spar Citylift Girona 57-62 Fenerbahçe Öznur Kablo

6 saat önce

Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Spar Citylift Girona, mücadelenin ilk çeyreğini 20-14 önde kapattı.

Spar Citylift Girona 57-62 Fenerbahçe Öznur Kablo, System.String[]

Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Spar Citylift Girona, mücadelenin ilk çeyreğini 20-14 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada ve hücumda daha iyi performans sergileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, oyunda üstünlüğü ele aldı ve devre arasına 40-28 önde girdi.


İkinci yarıda skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 56-42 önde geçtiği mücadeleyi 62-57 kazandı.


Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, grupta 6. maçını kazanırken, Spar Citylift Girona ise 5. kez kaybetti.


Öznur Kablo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:52 
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