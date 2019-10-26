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Sparta Prag, evinde kazandı

1 saat önce

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Bohemians 1905'i 4-0 mağlup ettikleri maçta takımının son golünü attı.

Sparta Prag, evinde kazandı, System.String[]

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Bohemians 1905'i 4-0 mağlup ettikleri maçta takımının son golünü attı.

Ligin 14. haftasında Sparta Prag, Bohemians 1905'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, 4. dakikada Libor Kozak, 31. dakikada Guelor Kanga, 53. dakikada Martin Hasek ve 71. dakikada Semih Kaya'nın attığı gollerle maçı 4-0 kazandı.

Milli futbolcu, 2017'de transfer olduğu Sparta Prag'da geçen hafta ilk golünü kaydetmişti. Bu sonuçla beraber takımındaki 2. golünü atmış oldu.

Sparta Prag, Semih Kaya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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