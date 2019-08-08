Son Dakika Haberleri: Sparta Prag - Trabzonspor: 2 - 2
Son Dakika Spor Haber

Sparta Prag - Trabzonspor: 2 - 2

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2 - 2 berabere kaldı.

Sparta Prag - Trabzonspor: 2 - 2, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2 - 2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 2-0 geriden gelerek son 10 dakika içinde bulduğu gollerle rövanş öncesi avantajı kaptı.
Çekya'nın Prag kentindeki Letna Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı dakikada Nhamoinesu ve 68'inci dakikada Kanga kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 84'üncü dakikada Ekuban ve 88'inci dakikada Sörloth'dan geldi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.
MAÇTAN NOTLAR
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.
Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.
Ayrıca Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

(LAR)


Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray, Feridun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu! Tottenham, Real Betis'ten Lo Celso'yu kiraladı Manchester City, Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson'ı transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:56:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sparta Prag - Trabzonspor: 2 - 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]