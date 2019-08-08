Son Dakika Haberleri: Sparta Prag - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
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Sparta Prag - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

Sparta Prag - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.
Generali Arena Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Jose Luis'in yardımcılıklarını Inigo Prieto Lopez de Cerain ve Alfonso Baena Espejo yapacak.
İki takımın mücadeleye çıkacağı 11'ler ise şöyle:
SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban


Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:50 Kaynak: DHA
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