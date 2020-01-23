Spartak Moskova Region 90-71 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Spartak Moskova Region 90-71 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Son Dakika Spor

Spartak Moskova Region 90-71 Hatay Büyükşehir Belediyespor

14 dakika önce

Vidnoje Spor Merkezi'nde yapılan maçın ilk setini 24-18 önde bitiren ev sahibi takım, soyuna odasına da 47-30 üstün gitti.

Spartak Moskova Region 90-71 Hatay Büyükşehir Belediyespor, System.String[]

Vidnoje Spor Merkezi'nde yapılan maçın ilk setini 24-18 önde bitiren ev sahibi takım, soyuna odasına da 47-30 üstün gitti.


Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 66-51 önde tamamlayan Spartak Moskova Region, salondan 90-71 galip ayrıldı.


Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Hatay'da oynanacak.


Spartak Moskova, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:16 
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