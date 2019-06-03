Spartak vs Spartak İle Başa Dön 10 Gol
22 dakika önce
Daha önceki Rusya Premier Liga toplantılarında Dynamo ile Spartak arasındaki Moskova derbisinden bu hedeflere bakın.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06
Daha önceki Rusya
Premier Liga toplantılarında Dynamo ile Spartak arasındaki Moskova
derbisinden bu hedeflere bakın.
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