Son Dakika Haberleri: Spartak vs Spartak İle Başa Dön 10 Gol
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Spartak vs Spartak İle Başa Dön 10 Gol

22 dakika önce

Daha önceki Rusya Premier Liga toplantılarında Dynamo ile Spartak arasındaki Moskova derbisinden bu hedeflere bakın.

Daha önceki Rusya Premier Liga toplantılarında Dynamo ile Spartak arasındaki Moskova derbisinden bu hedeflere bakın.
Spartak vs Spartak İle Başa Dön 10 Gol
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06 
Spor
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