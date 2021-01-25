Spastik engelli bireylerin gözleriyle bilgisayar kullanmalarını sağlayan kurs tamamlandı

TÜRKİYE'de ilk kez Yalova'da uygulanan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Yalova İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında spastik engelli bireyler ellerinden bağımsız olarak gözleriyle kullanabilecekleri bilgisayar kursu tamamlandı.

Halk Eğitimi Merkezinde 163 gün süren eğitimin ardından engelli kursiyerler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Yalova İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında spastik engelli bireylere yönelik düzenlenen bilgisayar kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere başarı belgeleri, Yalova İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programla verildi.

Sertifika törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, video konferans yöntemiyle canlı olarak katıldı. Kurs ile ilgili sinevizyon gösterisi ve konuşmaların ardından düzenlenen törende Yalova Valisi Muammer Erol başta olmak üzere protokol üyeleri, kursiyerlere başarı belgelerini verdi.

ARSLANHAN, 'SPASTİK ENGELLİLER EN AĞIR ENGELLİ GRUBU'

Spastik engellilerin engelli grubunun en ağır oluşumu olduğunu bildiren Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan , "Bu anlamlı gün bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ki spastik engelliler, engel grupları içerisinde ağır bir grubu temsil ediyor. Dünyada 350 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte. Türkiye'de de her 8 saatte bir serebral palsili çocuk dünyaya geliyor" diye konuştu.

AKTÜRK: ENGELLİLERİMİZİ TOPLUMA KAZANDIRMAK GÖREVİMİZEngelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla bünyelerinde bir çok konuda çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, "Engelli bireylerin gerek toplumsal hayata, gerekse de çalışma hayatına katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla İŞKUR bünyesinde pek çok farklı konuda çalışmanın yürütüldüğünü de sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

BAĞLI: DEVLETİN GÖREVİ ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAKTIR

İnsanların engellilere yönelik üzerine düşen sorumluluklarının yanında devletin de bu konuda üzerine düşen sorumlulukları olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı, "Öncelikle engellilerle ilgili hemen perspektif aslında insanlar doğuşta, fıtratta eşit oldukları için engeli öğreten aslında bireyin kendisi değil toplumsal yapıdaki problemlerdir. Dolayısıyla insanların hepsine tek tek düşen sorumluluk ve onları temsil eden, onların topluma olan devlete düşen sorumlulukta engellilerin topluma etkin katılımını tebrik etmek, engellilerin önündeki engelleri kaldırmak. Bu engelleri üreten engellilerin bizzat kendisi değildir. Bu engelliler sosyal alışkanlıklardan maddi yetersizliklerden ortaya çıkan engellerdir. Devlet içinde insanım diyenlerin ve onların oluşturduğu devletin birinci görevi de bu engelleri ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.