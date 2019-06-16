SPD'de lider krizi! O da istemiyor

SPD Genel Başkanlığına aday olmak istemeyenler listesine Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil de katıldı.

SPD Genel Başkanlığına aday olmak istemeyenler listesine Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil de katıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Heil, partinin istikrarlı bir yönetime ihtiyacı olduğunu söyledi. Heil, "Benim genel başkanlık adaylığı için bir planım yok. Partinin başına geçecek isim, dengeli, sorumluluk sahibi ve tutkulu biri olmalı. Hiç kimse adayın kişiliği ile programının birbirinden ayrı olmasını beklemiyor. Bizim yapmamız gereken, partide istikrarı yakalamak. Hükümette olmamızın gerektirdiği sorumlulukla çözümler üretmek" dedi.



Nahles'in istifasından sonra Manuela Schwesig, Martin Schulz ve Malu Dreyer'in ismi de genel başkanlık için öne çıkmıştı. Ancak bu isimler de aday olamayacaklarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Parti yönetimi, genel kurulda yeni genel başkan seçilene kadar partiyi Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Thorsten Schäfer-Gümbel'in yönetmesine karar vermişti.

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